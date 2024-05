Fagioli tra i convocati, Locatelli e Immobile fuori: le scelte di Spalletti per le pre-liste di Euro 2024

Sono arrivate le scelte del Ct Luciano Spalletti in vista di Euro2024. Nella giornata di oggi il commissario tecnico della Nazionale ha annunciato i 30 pre-convocati che si riuniranno a Coverciano. Il 4 e il 9 giugno ci saranno le ultime due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 6 giugno Spalletti diramerà la lista dei calciatori che prenderanno parte all’Europeo. Di certo però alcune scelte hanno lasciato parecchio spiazzati. Una di queste è la chiamata di Fagioli, e la non chiamata di Locatelli, ma non solo.

Spalletti, ecco i 30 preconvocati per Euro 2024: c'è Calafiori, tornano Fagioli ed El Shaarawy. Out Immobile