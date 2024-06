Europei 2024, da Koopmeiners a Lewandowski: i top assenti per infortunio

Gli Europei 2024 sono ormai alle porte e tra pochi giorni le Nazionali scenderanno in campo per cercare di mettere le mani sul titolo. L'Italia è chiamata a difendere la vittoria nella passata edizione, con il 2021 che ha visto gli Azzurri alzare la coppa nel cielo di Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Anche stavolta Chiesa e compagni sono tra le squadre inseguitrici, ma dovranno farlo senza Acerbi e Scalvini, out per infortunio rimediato proprio poco prima dell'inizio del torneo. Un problema che però sembra aver colpito non solo l'Italia, con anche le altre rappresentative che si sono trovate alle prese con gli infortuni.