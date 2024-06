Europei 2024, oggi l’Italia parte per la Germania: orari, date delle partite, come giocherà e dove può arrivare la nazionale di Spalletti

Ormai mancano pochi giorni all'inizio degli Europei 2024, con l'Italia che si è preparata a lungo a Coverciano. Gli azzurri sono in partenza per raggiungere la Germania dove si giocherà il torneo. Pellegrini e compagni sono chiamati a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, culminata ai rigori contro l'Inghilterra. Spalletti ha avuto già le prime preoccupazioni, con l'infortunio di Barella che ha messo in dubbio la sua partecipazione alla kermesse. Solo un affaticamento muscolare per il centrocampista dell'Inter che il ct spera di riavere nella gara di esordio contro l'Albania.

Infortunio Barella, Spalletti svela il giorno del ritorno: quando sarà di nuovo in campo