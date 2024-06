Spagna: girone, calendario, rosa e probabile formazione all'Europeo

Anche per la Spagna è arrivato il momento di tuffarsi nell'Europeo che non vince da tre edizioni. L'ultima volta nel 2012 e prima nel 2008. Due volte consecutive e poi una fase discendente, con un nuovo ciclo e un ricambio generazionale che ha visto l'inserimento di giovani talenti come Pedri, Gavi, Yamal e il più recente Cubarsì. La nuova Spagna di De La Fuente esordirà ad Euro2024 sabato 15 giugno, lo stesso giorno dell'Italia (stesso girone). Le Furie Rosse partono tra le squadre favorite del torneo insieme alle big come Francia, Germania, Inghilterra.