Empoli-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Roma chiuderà la sua stagione domenica in trasferta contro l'Empoli. I giallorossi hanno già blindato il sesto posto e dovranno sperare che l'Atalanta conclude il campionato al quinto posto, così da sbloccare il sesto posto per la Champions League che a quel punto spetterebbe proprio alla squadra di De Rossi. L'Empoli, invece, deve ancora conquistare la salvezza, nel duello a distanza con Udinese e Frosinone. Abraham verso la maglia da titolare in coppia con Dybala. Bove in corsa per giocare dal primo minuto.