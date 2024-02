Empoli-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La ventitreesima giornata di Serie A continua con Empoli e Genoa che si affrontano al Castellani. Il mercato di gennaio ha portato forze fresche per entrambi i club, con i liguri che hanno salutato Radu Dragusin. Il difensore croato ex Juventus era uno dei talenti più interessanti del campionato e si è trasferito al Tottenham per circa 30 milioni. Nella trattativa è arrivato Djed Spence, terzino destro, raggiunto da Bohinen della Salernitana e Vitinha del Marsiglia. L'Empoli ha salutato la stella della rosa: Tommaso Baldanzi che si è trasferito alla Roma. In vista dell'infortunio di caputo, poi, sono arrivati Cerri e Niang, che cercheranno di aiutare il club nella corsa salvezza. Le informazioni di Empoli-Genoa; dove vederla, orario e probabili formazioni.

Giocatori in scadenza in Serie A: da Meret a Giroud, tutti quelli che possono partire a giugno a zero