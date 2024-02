Verona-Juventus: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

Invertire la rotta e tornare a vincere per mettere il sale sulla coda all'Inter. Questo è l'obiettivo della Juventus in vista della partita di oggi contro l'Hellas Verona. I bianconeri scendono in campo al Bentegodi per sfidare i gialloblù, che nel calciomercato invernale hanno ceduto diversi calciatori. Non sarà facile, come riconosce anche Massimiliano Allegri, ma ciò che il tecnico livornese vuole è fare punti per acciuffare ancora una volta la Champions League. Dall'altra parte, invece, c'è un club che lotta per la salvezza nonostante i problemi che hanno colpito la proprietà. Baroni non ha usato mezzi termini in conferenza: «Abbiamo una possibilità», una carica importante per cercare di abbandonare le zone rosse della classifica.

Allegri rilancia la Juve: «Nessun ribaltone tattico, ora le strigliate non servono. Rientra Vlahovic, vogliamo la Champions»