Napoli-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Napoli-Genoa apre il sabato di Serie A, con Mazzarri che potrebbe rinunciare al suo mglior giocatore. Victor Osimhen, infatti, è tornato da poco a Castel Volturno dopo la Coppa d'Africa persa in finale contro la Costa d'Avorio. Il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato al centro sportivo dei campani e potrebbe essere preservato anche in vista della partia con il Barcellona di mercoledì. Grande apprensione per le sue condizioni, con il tecnico azzurro che potrebbe mandare di nuovo in campo Simeone. Gilardino viene dalla sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta e può accorciare proprio sugli azzurri, distanti solo 6 punti, in caso di vittoria.

