Napoli-Barcellona: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

Francesco Calzona e il battesimo del fuoco. Per il nuovo allenatore del Napoli il primo atto sulla panchina azzurra sembra più uno scherzo del destino visto che deve affrontare il Barcellona. Un vero e proprio salto nel buio nonostante i pochi giorni in cui ha potuto allenare la squadra dopo l'esonero di Walter Mazzarri. Ottenere un risultato positivo contro gli spagnoli è fondamentale per l'andamento della squadra che in queste ultime settimane non ha brillato. Anzi, gli attuali campioni d'Italia in carica hanno deluso le aspettative e devono cercare di ottenere il massimo possibile da qui alla fine della stagione.

Mazzarri esonerato, De Laurentiis: «Doloroso mandarlo via, è un amico. Calzona per dare qualcosa in più»