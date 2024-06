Cristiano Lucarelli, chi è l'ex calciatore e allenatore. Il figlio condannato per violenza sessuale

Mattia Lucarelli, figlio dell'ex calciatore di Serie A Cristiano Lucarelli, è stato condannato a tre anni e sette mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. Mattia è un calciatore del Livorno, figlio del noto allenatore che in carriera ha vestito anche la maglia del club toscano ma non solo.