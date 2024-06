Chi è Cristante, il centrocampista della Roma con l'Italia a Euro 2024: il passaporto canadese, la parentesi in Portogallo e le caratteristiche tecniche

L'Italia è a Casa Azzurri, il quartier generale da cui comincia la spedizione in Germania per difendere il titolo vinto negli Europei dl 2021. In quell'occasione, la Nazionale ha sconfitto in finale l'Inghilterra alzando il trofeo nel cielo di Wembley. Stavolta, Luciano Spalletti dovrà cercare di mantenere la coppa nel nostro paese, nonostante ci siano avversarie più strutturate per puntare alla vittoria finale. Nonostante questo però il tecnico di Certaldo ha diramato le convocazioni, non senza qualche problema causato dagli infortuni, e tra i 26 finali c'è anche Bryan Cristante. Centrocampista della Roma, il giocatore di San Vito al Tagliameno è una pedina molto importante della mediana azzurra.

