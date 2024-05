Cremonese-Catanzaro: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, orario e probabili formazioni

Il Venezia attende la sua avversaria per la finale playoff che verrà fuori dalla sfida tra Cremonese e Catanzaro. Al Ceravolo è terminata 2-2, con i calabresi che nel finale hanno anche rischiato di vincerla. Allo Zini la squadra di Stroppa avrà dalla sua non solo il fattore campo ma anche due risultati su tre a disposizione per raggiungere la finale playoff. Gli uomini di Vivarini vanno a caccia di una finale che sarebbe sorprendente da neopromossa e che coronerebbe uno splendido percorso in regular season.