Napoli, Lazio, Inter e Milan: ecco le liste per la prossima Champions League

Il prossimo 19 settembre comincerà ufficialmente la Champions League 2023/24. È tempo di scelte quindi per gli allenatori, che hanno diramato la lista dei calciatori utilizzabili nella rassegna europea. Tante conferme e alcune sorprese: l'Inter esclude Sensi per far posto all'acquisto last minute Klaassen; il Milan rinuncia a Bennacer, ancora ai box per infortunio, oltre ai due argentini Luka Romero e Pellegrino; il Napoli lascia fuori Demme, mentre la Lazio non avrà a disposizione Basic e il terzo portiere Mandas. Ecco l'elenco completo.