Catanzaro-Cremonese: dove vedere la semifinale play off di Serie B, orario e probabili formazioni

Le semifinali dei play off di Serie B sono alle porte con il Catanzaro che si prepara a sfidare la Cremonese. Nei quarti di finale, i calabresi hanno battuto 4-2 il Brescia in una partita spettacolare, con il gol di Donnarumma arrivato al 96'. L'attaccante, ex della serata, ha condannato il suo precedente club a rimanere nella serie cadetta, con altre due reti per i giallorossi arrivate nei supplementari. Ora, per il Catanzaro gli avversari sono i grigiorossi che hanno chiuso al quarto posto in classifica.

