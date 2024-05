Catanzaro-Brescia: dove vedere i play off di Serie B, orario e probabili formazioni

I play off di Serie B sono alle porte con Catanzaro e Brescia che si affrontano negli ultimi atti del campionato per arrivare in Serie A. I calabresi sono arrivati quindi in classifica a sette punti dalla Cremonese e hanno sfiorato l'approdo diretto nelle semifinali. I giallorossi sono una vera e propria favola della serie cadetta avendo ottenuto solo la passata stagione la promozione dalla Serie C. Il Brescia manca dal calcio delle grandi italiane dal 2020 e, dopo una retrocessione mancata grazie al ripescaggio per il fallimento della Reggina, ora sta cercando di risalire.

