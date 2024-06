Camarda, chi è il baby fenomeno che ha segnato una doppietta in finale dell'Europeo Under 17: età, carriera e statistiche

Un anno da incorniciare per Francesco Camarda che ha permesso all'Italia di vincere l'Europeo Under 17. L'attaccante del Milan è passato dall'esordio in Serie A con i grandi rossoneri, diventando il più giovane debuttante in campionato all'età di 15 anni, alla finale contro il Portogallo a Cipro. In mezzo tante partite sotto età con la Primavera dei meneghini che gli ha permesso di mettersi in mostra e farsi conoscere al pubblico italiano. Dopo la finale di Youth League persa 3-0 contro l'Olympiacos, il classe 2008 ha siglato una doppietta importante contro il Portogallo che ha permesso agli Azzurrini di alzare il trofeo.

L'Italia Under 17 campione d'Europa per la prima volta nella sua storia: battuto il Portogallo 3-0, Camarda fa doppietta