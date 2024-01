Calciomercato Live, ultime notizie oggi: Milan, Krunic va al Fenerbahçe. L'Inter vuole Zielinski. La Juventus ha messo nel mirino Ederson

Nuovo giorno e nuove notizie di calciomercato con il Genoa che punta su Nzola, attaccante della Fiorentina che non è riuscito a convincere il suo allenatore e i tifosi. L'Inter ha messo gli occhi su Zielinski, che si libera a zero a giugno, e il suo arrivo può concretizzarsi solo dopo la rottura con il Napoli. La Juventus, infine, vuole mettere le mani su Ederson, centrocampista dell'Atalanta ex Salernitana, che potrebbe unirsi al centrocampo bianconero. Ecco le ultime notizie di oggi del calciomercato in diretta.

