Calciomercato live, ultime notizie oggi: Milan, idea Zirkzee. Roma, Celik può partire. Juve, Soulè piace in Premier League

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato, con i club che stanno tentando di chiudere gli ultimi affari per rinforzare le proprie rose. La Roma è molto attiva nelle uscite, che permettono a Tiago Pinto di prendere rinforzi prima del suo addio. La Lazio hanno intenzione di miglioare l'attacco, con il tridente che non sta brillando nelle ultime giornate e per questo hanno messo nel mirino Bernardeschi. Il Milan è pronto a cedere Origi in Mls dopo il flop al Nottingham Forrest.

Roma, De Rossi ritrova Dybala per la Salernitana. In attacco Belotti insidia El Shaarawy, rientra Aouar dalla Coppa d'Africa