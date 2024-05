Cagliari-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Nella trentottesima giornata di Serie A il Cagliari ospita la Fiorentina per l'ultimo appuntamento della stagione. I sardi hanno ottenuto in anticipo la salvezza e non hanno più necessità di fare punti per raggiungere l'obiettivo. La viola, invece, può ancora sperare di agganciare la Lazio in classifica e approdare in Europa League grazie ai vantaggi negli scontri diretto. Per farlo, Bonaventura e compagni possono puntare sul recupero con l'Atalanta del 2 giugno. Inoltre, il club toscano può anche puntare sulla finale di Conference League contro l'Olympiacos per entrare in Europa League.

