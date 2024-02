Bologna-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il Dall'Ara si prepara per fare da cornice a Bologna-Sassuolo per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoblù si sono rinnovati con nuovi innesti a partire da Ilic e Karlsson che vanno a rimpinguare il centrocampo. In attacco sono arrivati Jens Odgaard, esterno destro, mentre come vice Zirkzee è approdato Santiago Castro. I neroverdi ha rinforzato la difesa con l'arrivo di Josh Doig e Marash Kumbulla preso in prestito dalla Roma. Ecco le informazioni di Bologna-Sassuolo, dove vederla, probabili formazioni e orario.

