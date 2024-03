Bologna-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Bologna ospiterà la Salernitana allo stadio Dall'Ara nel match valido per la 30a giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta è ancora quarta in classifica e deve tenere a distanza la Roma, ma allo stesso tempo, in caso di vittoria, potrebbe accorciare sulla Juventus, portandosi a -2. Motta ritrova Zirkzee e conferma Fabbian dal 1', il jolly dei rossoblù, autore del gol vittoria al 94esimo del match contro l'Empoli. Sarà la prima panchina di Colantuono alla guida della Salernitana. Dia dovrebbe essere reintregrato ma non da titolare.