Bologna-Inter, dove vederla in tv e le formazioni ufficiali: Inzaghi si affida a Sanchez e Thuram

Bologna-Inter è una delle partite più attese della ventottesima giornata di Serie A perché vede contro la capolista e la sorpresa di questa stagione. Nessuno in estate si aspettava che i rossoblù potessero occupare la quarta posizione arrivati ad oggi e, invece, Zirkzee e compagni hanno sorpreso tutti grazie ad ottime prestazioni e un bel gioco. Thiago Motta ha messo la Champions League nel mirino e ha intenzione di mantenere il quarto posto in campionato. L'Inter è prima in classifica a +5 dalla Juventus e allungare ancora questo distacco permetterebbe ai nerazzurri di affrontare con più serenità proprio l'ex Coppa Campioni.

