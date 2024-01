Atalanta-Udinese: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Atalanta si prepara a scendere in campo per la ventiduesima giornata di Serie A contro l'Udinese. Tegola per Gasperini che deve rinunciare a Teun Koopmeiners, che nei giorni scorsi in allenamento ha rimediato un taglio sul malleolo che ha richiesto dei punti di sutura. Il centrocampista, quindi non sarà in campo contro i friulani che, invece, continuano a rinucniare ai soliti giocatori infortunati come Deulofeu, Ebosse, Bijol e Zemura. I bergamaschi arrivano da quattro risultati utili consecutivi, con l'ultima partita che è la vittoria sul Frosinone per 5-0. I bianconeri, invece, vengono dalle sconfitte con Milan e Lazio, divise dal pareggio con la Fiorentina.

