Atalanta-Sassuolo: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

Quattro vittorie e un pareggio per l'Atalanta nelle ultime cinque partite di Serie A e stasera si appresta ad affrontare il Sassuolo. I neroverdi non stanno vivendo iol miglior momento della stagione con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. Cammini agli opposti per Gasperini e Dionisi, che hanno come obiettivo quello di vincere per raggiungere gli obiettivi. Mentre i bergamaschi hanno messo gli occhi sul quarto posto e sulla Champions, il traguardo degli emiliani è cambiato negli ultimi giorni e si è trasformato in una corsa alla salvezza disperata.

Probabili formazioni Serie A: la Juventus ritrova Vlahovic, il Milan schiera Okafor titoalre, Roma senza Dybala