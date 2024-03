Atalanta-Bologna: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

L'Atalanta domani scende in campo contro il Bologna per la 27ª giornata di Serie A. I bergamaschi arrivano dalla sconfitta per 4-0 contro l'Inter e hanno intenzione di cancellare la brutta prestazione contro i primi in classifica. I rossoblù, invece, arrivano da sei risultati utili consecutivi con le ultime cinque partite di fila che sono finite con un successo per Zirkzee e compagni. Sfida importante per la corsa alla Champions, con i due club che sono divisi da 2 punti e gli emiliani sono in vantaggio.

