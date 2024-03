Atalanta-Bologna: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Oggi all'Atleti Azzurri d'Italia va in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna. I due club si affrontano per raggiungere un posto in Champions League, con i rossoblù che sono i vantaggio rispetto ai bergamaschi. Due punti separano le due squadre che arrivano da due momenti positivi. I padroni di casa, oltre alla pesante sconfitta con l'Inter, hanno ottenuto un pareggio e tre vittorie. Gli emiliani, invece, arrivano da cinque successi consecutivi.

Infantino boccia il cartellino blu: «Non verrà utilizzato a livello d'elite. Bisogna proteggere la tradizione del gioco»