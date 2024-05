Conte, chi è il tecnico vicino al Napoli: il passato alla Juventus, la moglie, la carriera e il passaggio al Lecce per 8 palloni

Il futuro del Napoli è avvolto nel dubbio, ma ciò che è sicuro è che cambierà allenatore. Francesco Calzona non resterà sulla panchina del club e per questo motivo Aurelio De Laurentiis si è guardato intorno e ha individuato Gian Piero Gasperini come il prossimo tecnico del club. Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo la finale di Europa League avevano aperto uno spiraglio per l'addio, ma poi è arrivato il dietrofront. Fedeltà al club bergamasco che continuerà con il sessantaseiene. La prima scelta del presidente del Napoli, quindi, resterà al suo club e sale così in pole position Antonio Conte che dopo l'addio al Tottenham è rimasto senza squadra. I contatti tra lui e il club azzurro sono vivi e potrebbe anche guidare il club nella possima stagione.

