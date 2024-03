Acerbi e gli insulti a Juan Jesus: la Figc lo lascia fuori della Nazionale. Lui nega: «Mai detto frasi razziste»

«Troppo hanno visto i nostri occhi. Troppo hanno ascoltato le nostre orecchie. Le nostre bocche hanno detto troppo poco, il tempo per l’indifferenza è finito». Le parole sono del Napoli, in un post social nel quale scorrono i volti dei giocatori con il sottofondo delle loro voci che dicono lo stesso messaggio. Il giorno dopo il rumore del razzismo è ancora più fastidioso. E per questo ne derivano le prime consegueze: Acerbi, difensore dell'Inter accusato dal collega del Napoli Juan Jesus di averlo chiamato "negro" intorno al 15' di Inter-Napoli, è stato escluso dai convocati della tournée negli Usa della Nazionale di Spalletti. Arrivato lunedì mattina a Coverciano, come previsto dalla policy interna del Club Italia, ha spiegato al ct (che tra l'altro di Juan Jesus, uno dei calciatori più attivi sul fronte della lotta al razzismo, è stato allenatore fino a pochi mesi fa al Napoli, dopo averlo avuto anche alla Roma) e ai compagni di squadra la sua versione sulla presunta espressione. «Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. È l'unica cosa che posso dire. Io so che non ho mai detto frasi razziste, Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo», ha detto Acerbi intercettato all'arrivo a Milano dopo aver lasciato il raduno della nazionale.

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2024