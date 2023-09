Golf, il Team Europe vince la Solheim Cup: terza sconfitta consecutiva per gli Usa

La Solheim Cup, la Ryder al femminile, rimane in Europa. A Caseres, in Spagna, la sfida tra il team Europe e il team Usa è finita in parità (14-14 il risultato finale) con il trofeo che è rimasto così nelle mani delle campionesse in carica. Non era mai successo prima, nella storia della competizione quest'anno arrivata alla 18esima edizione, che la rassegna finisse in parità.

A siglare il punto decisivo è stata la beniamina del pubblico di casa, la spagnola Carlota Ciganda, che ha sconfitto per 2-1 Nelly Korda, ex numero 1 al mondo, ottenendo la quarta vittoria consecutiva: «Amo la Solheim Cup, amo la Spagna e la coppa rimane nel posto in cui deve stare, in Europa», ha gioito Ciganda al termine della gara.

A sollevare il trofeo al cielo è stata la capitana del team Europe, la norvegese Suzann Pettersen, colei che quattro anni fa realizzò il putt vincente da giocatrice. Per la terza edizione consecutiva la coppa resta in Europa con gli Stati Uniti ancora a bocca asciutta. È dal 2017 che gli Usa inseguono il successo in Solheim Cup, il digiuno continua. E adesso è l'ora della Ryder Cup, in programma dal 29 settembre all'1 ottobre a Roma.