Ryder Cup, il Team Usa sbarca a Roma. Johnson: «Città meravigliosa come il campo»

Da Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, a Brooks Koepka, unico giocatore della Superlega araba che disputerà la prossima Ryder Cup. Il team Usa è sbarcato a Roma dove, dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre, sfiderà al Marco Simone Golf & Country Club il team Europe nella 44esima edizione della Ryder Cup. Tra i campioni statunitensi arrivati nella mattina del 9 settembre in Italia da Newark (New Jersey), anche Justin Thomas, Wyndham Clark, Brian Harman, Max Homa, Collin Morikawa, Sam Burns e Rickie Fowler.

A guidarli, il capitano Zach Johnson che si è detto entusiasta del percorso che ospiterà l'evento più importante al mondo di golf. «Il campo è in condizioni fantastiche, i green sono impeccabili così come fairway.

Ma la parte che riguarda il rough è insidiosa, difficile. In vista dell'evento bisognerà valutare anche la variabile del tempo, non è usuale giocare una Ryder Cup con questo caldo», ha spiegato sorridendo Johnson. Che è tornato poi sulle wild card da lui assegnate per completare la squadra. «Non è mai facile fare delle scelte, ma insieme a tutto lo staff posso dire che siamo sicuri di aver preso quelle che consideriamo come migliori. È vero, sono 30 anni che non vinciamo Oltreoceano. Ma il passato è passato e noi vogliamo pensare al presente. Questo particolare rappresenta un motivo di stimolo in più per fare bene. Roma è sempre bellissima, questa città mi fa sentire più giovane. Poter ammirare dal campo la Basilica di San Pietro è qualcosa di davvero unico».

Il capitano Usa aveva parlato anche di Tiger Woods, grande assente di questa edizione di Ryder Cup: «Tutti avrebbero voluto vedere Tiger a Roma, ma i suoi problemi fisici non gli consentiranno di essere in Italia fisicamente. Sono in costante contatto telefonico con lui e posso dire che fa parte della squadra a tutti gli effetti. Ama la Ryder Cup e la sua esperienza ci sarà di grande aiuto».