Ryder Cup, si completa il Team Europe: ecco le scelte del capitano Donald

Tommy Fleetwood (Inghilterra), Sepp Straka (Austria), Justin Rose (Inghilterra), Shane Lowry (Irlanda), Nicolaj Hojgaard (Danimarca) e Ludvig Aberg: sono queste le scelte del capitano Luke Donald per completare la squadra europea che dal 29 settembre al 1° di ottobre al Marco Simone di Guidonia Montecelio, cercherà di riconquistare la Ryder Cup contro la squadra americana. I sei prescelti si aggiungono ai sei qualificati di diritto, che sono: Rory McIlroy (Nord Irlanda), Jon Rahm (Spagna), Viktor Hovland (Norvegia) Matt Fitzpatrick (Inghilterra), Tyrrell Hatton (Inghilterra) e Robert MacIntyre (Scozia).

Ryder Cup 2023, la guida: quando si parte, dove si gioca, gli italiani e dove vederla

La vera grande novità è la convocazione dello svedese Aberg, un giocatore che è diventato professionista solo a giugno, ma che a livello di college americani ha dominato incontrastato la scena.

Due gare sul Tour europeo e subito un quarto posto, seguito dalla vittoria domenica scorsa a Crans Montana. La scelta era nell’aria e sicuramente è risultata condivisa da tutti i giocatori in squadra che hanno avuto modo di giocare insieme con lui, compreso il capitano Donald. Aberg sembra essere un predestinato. Ora sta a lui dimostrare di aver meritato la convocazione al posto di giocatori come il polacco Adrian Meronk o il tedesco Yannik Paul o il fratello di Nicolaj, Rasmus Hoojgaard, che sono rimasti a casa e che sicuramente confidavano in una chiamata.

Nel complesso, pur essendoci ancora un gap tra la squadra americana e quella europea, le distanze paiono essersi riavvicinate, se è vero che nel ranking mondiale secondo, terzo e quarto posto sono occupati da McIlroy, Rahm e Hovland. Ma, in generale, tutti i giocatori a disposizione di Donald e dei suoi 5 vice (Thomas Bjorn, Nicolas Colsaerts, José Maria Olazabal, Francesco e Edoardo Molinari), appaiono in forma, ad eccezione di Shane Lowry, a favore del quale, però, giocano esperienza, qualità indiscutibili e capacità di fare gruppo. Quattro i debuttanti (MacIntyre, Straka, Hojgaard e Aberg), a fronte di una scelta di usato sicuro, come quella di Justin Rose, campione indiscusso alla sesta apparizione.