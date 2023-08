Ryder Cup, ultima chiamata per qualificarsi nel Team Europe: al via l’Omega European Masters

Ultima chiamata per la Ryder Cup. Il Team Europe deve ancora completare la propria squadra, e gli ultimi componenti saranno scelti sia attraverso le apposite graduatorie oppure con le sei wild card in mano a Luke Donald. Il capitano svelerà le proprie scelte lunedì 4 settembre dopo l’Omega European Masters, il torneo del DP World Tour in programma dal 31 agosto al 3 settembre, con cui terminano le gare di qualificazione per i giocatori europei.

Ryder Cup 2023, la guida: quando si parte, dove si gioca, gli italiani e dove vederla

Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC, a Crans Montana in Svizzera, saranno tre gli azzurri in campo: Edoardo Molinari, uno dei vice capitani del Team Europe, Renato Paratore e Guido Migliozzi, che rientra dopo aver disputato a luglio il The Open.

Field di rilievo per un torneo di prestigio, giunto alla 89ª edizione, dove difenderà il titolo il sudafricano Thriston Lawrence, 26enne di Pretoria con quattro titoli sul circuito di cui due in stagione, in un contesto che comprende anche gli inglesi Matt Fitzpatrick, due volte a segno (2017, 2018), Danny Willett, vincitore nel 2015, e Matt Wallace.

Con loro ci saranno anche i gemelli danesi Rasmus (suo il titolo nel 2021) e Nicolai Hojgaard, i francesi Victor Perez e Antoine Rozner, il polacco Adrian Meronk (suo l’ultimo Open d’Italia), lo scozzese Robert MacIntyre, il tedesco Yannik Paul, gli spagnoli Adrian Otaegui, Pablo Larrazabal e Jorge Campillo, l’altro inglese Todd Clements, reduce dal successo nel precedente D+D Real Czech Masters, e il finlandese Sami Valimaki. Il montepremi è di 2.500.000 dollari. Il torneo sarà visibile su Sky e in streaming su Now.