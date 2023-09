Ryder Cup, MacIntyre e Fitpatrick qualificati: oggi le scelte definitive del capitano Donald

Sono Robert MacIntyre e Matti Fitzpatrick gli ultimi due qualificati di diritto nella formazione di Ryder Cup che dal 29 settembre al 1° ottobre, al Marco Simone di Guidonia Montecelio, cercherà di strappare la Ryder Cup alla squadra degli Usa. Si aggiungono a Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland e Tyrrell Hatton. Domani, lunedì, alle 15, il capitano Luke Donald, renderà noti nomi delle sue 6 scelte. Dati per praticamente certi Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shane Lowry e Sepp Straka, lo lotta sembra restringersi a due soli posti: da Adrian Meronk (vincitore dell’Open d’Italia 2023) a Yannik Paul a uno dei fratelli Hojgaard, questi i più accreditati.

Ma occhio alla grande sorpresa: Ludvig Aberg che ha appena vinto l’Omega Masters di Crans Montana.

Lo svedese, 23 anni, è diventato professionista solo a giugno e ha partecipato a sole due gare del Tour europeo, finendo quarto in una e vincendo l’altra. In America, a livello di College, ha dominato la scena in lungo e largo, al punto che da mesi, oltreoceano, lo davano candidato alla Ryder quando ancora non era neppure professionista. Le quotazioni sono molto alte. Bene gli italiani a Crans, con Paratore e Migliozzi appaiati al 13° posto a -13.