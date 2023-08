Ryder Cup, José Maria Olazabal sarà il vice capitano del Team Europe

La Ryder Cup 2023 sta cominciando a prendere forma. In programma dal 26 settembre al 1 ottobre al Marco Simone Golf e Country Club di Roma, il più prestigioso torneo di golf metterà di fronte ancora una volta Team Usa e Team Europe, che oggi ha svelato il suo quarto vice capitano. Luke Donald ha infatti nominato José María Olazábal, che ha partecipato per ben sette volte alla competizione e ha guidato da capitano la famosa rimonta europea nell'edizione del 2012. Olazabal ha collezionato 33 vittorie professionali in tutto il mondo in carriera, di cui 23 nel Tour Europeo dal 1986 al 2005, ma è ricordato soprattutto per i suoi due trionfi ai Masters del 1994 e 1999, quando superò diversi problemi fisici che minacciavano di comprometterne la carriera.

Olazabal sarà quindi il quarto vice capitano del Team Europe insieme al danese Thomas Bjlrn, all'azzurro Edoardo Molinari e al belga Nicolas Colsaerts: «Sono entusiasta di poter tornare a competere nella Ryder Cup.

Non vedo l'ora di sentire l'adrenalina, l'intensità e l'elettricità che solo la Ryder Cup può portare. È stata una bella sorpresa essere nominato da Luke. Non me l'aspettavo, ma sono stato molto felice della chiamata».

🚨 VICE CAPTAIN 🚨



We're delighted to welcome José María Olazábal as @LukeDonald's fourth Vice Captain. pic.twitter.com/y4VlLIXCKE — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) August 2, 2023

Questa scelta è stata spiegata proprio dal capitano Donald: «Quando pensi a José María Olazabal, pensi subito alla Ryder Cup. Porta una passione incredibile e non potrei essere più entusiasta di averlo a bordo. Era il mio capitano quando ho giocato l'ultima volta nella Ryder Cup (a Medinah nel 2012) e mi sono divertito molto a giocare per lui quell'anno. Mi ha scelto per giocare numero uno nei singoli ed è stato estremamente gratificante. Non potrei essere più felice di averlo con noi».