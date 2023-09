Ryder Cup, Johnson rivela: «Se non avessi scelto l'Arabia, avrei fatto parte del Team Usa»

«Sì, è vero, quest'anno non ho giocato al meglio. Ma se non avessi scelto di passare in Superlega araba, restando quindi sul PGA Tour, avrei fatto certamente parte del team Usa alla Ryder Cup». Così Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo e asso della LIV Golf, dopo l'esclusione dalla compagine americana che, dal 29 settembre all'1 ottobre sfiderà, al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, il team Europe.

«Penso sicuramente che avrei potuto aiutare la squadra, probabilmente avrei dovuto fare meglio durante i Major di quest'anno, ma è andata così», la conclusione di Johnson. Il 39enne di Columbia (South Carolina) era stato il protagonista assoluto nell'ultima Ryder Cup, quella del 2021 in Wisconsin, vincendo tutti e cinque gli incontri giocati, proprio come fece nel 2018 a Parigi Francesco Molinari.