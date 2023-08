Ryder Cup, il Team Usa completa la propria squadra: ecco le scelte del capitano Johnson

Brooks Koepka, Rickie Fowler, Sam Burns, Collin Morikawa, Jordan Spieth e Justin Thomas: ecco le scelte del capitano Zach Johnson per completare lo squadrone americano che dal 29 settembre al 1° ottobre sfiderà l’Europa al Marco Simone di Roma per la 44ma edizione della Ryder Cup, con il chiaro intento di conservare il prestigioso trofeo, il più appassionante e seguito del golf mondiale. I sei giocatori si aggiungono ai sei già qualificati di diritto, che sono Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa e Xander Schauffele.

Due le sorprese: innanzitutto, la convocazione di Brooks Koepka, fuoriuscito dal Pga Tour, avendo aderito alla lega araba della Liv, il quale però, nonostante abbia accumulato punti solo attraverso i major, si trova comunque al settimo posto nel ranking di qualifica; l’altra sorpresa, sicuramente maggiore, è la wild card data a Justin Thomas, protagonista di una brutta stagione, lontanissima dai suoi altissimi standard abituali. In quest’ultimo caso hanno pesato l’esperienza e i risultati in Ryder Cup e, probabilmente, l’affiatamento con gli altri giocatori, in particolare con Jordan Spieth, quando si tratterà di decidere le coppie.

Sono rimasti fuori dai giochi Cameron Young e Keegan Bradley, già giocatore di Ryder, tornato a ottimi livelli di forma e vincitore di due tornei in questa stagione.

Il team americano è atteso per metà settembre al Marco Simone per conoscere e provare un campo sconosciuto. Lunedì prossimo, invece, toccherà al capitano europeo Luke Donald comunicare le sue 6 scelte. I qualificati di diritto al momento sono 4: Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland e Tyrrell Hatton. Gli ultimi due si conosceranno domenica sera dopo l’Omega Masters di Crans.