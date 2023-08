Golf, Hovland pigliatutto: il norvegese conquista anche la Fedex Cup e lancia la sfida per la Ryder

L’Europa fa festa con Viktor Hovland. Il venticinquenne norvegese è il vero dominatore del finale di stagione del golf mondiale. Sua la vittoria al Tour Championship di Atlanta (un playoff riservato ai 30 migliori della stagione sul Pga Tour), sua la Fedex Cup, suo il mega assegno da 18 milioni di dollari e suo il quarto posto nel ranking mondiale. In chiave Ryder Cup c’è da tirare un sospiro di sollievo, a un mese dall’inizio della sfida del Marco Simone.

Hovland, in un ultimo giro tormentato dalla pioggia e da una sospensione di circa due ore, ha tenuto a bada i tentativi di aggancio di Xander Schauffele e ha vinto la sua seconda gara consecutiva dei playoff, dopo che, la settimana scorsa, aveva dominato la scena al BMW Championship.

L’accoppiata finale, finora, era riuscita a Tiger Woods, Billy Horschel e Patrick Cantlay. Al terzo posto della Fedex Whindham Clark, a questo punto vincitore non tanto a sorpresa dell’ultimo Us Open. Rory McIlroy ha chiuso al 4° posto, Tommy Fleetwood al 6° Matt Fitzpatrick al 9°, Sepp Straka al 14°, Tyrrell Hatton al 16°, Jon Rahm al 18°.

A questo punto, in chiave Ryder, i giochi sono fatti per la squadra americana: toccherà domani alle 16 al capitano Zach Johnson rivelare i nomi delle sue sei wild card da affiancare ai 6 qualificati di diritto che sono Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Max Homa, Brian Harman e Windham Clark. Ancora una settimana di attesa per il team europeo: già qualificati sono McIlroy, Hovland e Rahm e a questo punto anche l’inglese Tyrrell Hatto, in virtù dei punti mondiali. Restano due posti tra ranking europeo e mondiale. Poi lunedì prossimo, dopo l’Omega Masters di Crans, il capitano Luke Donald comunicherà le sue 6 scelte. La lotta è apertissima. Fitzpatrick è nel field di Crans e potrà superare Fleetwood nel ranking mondiale. Robert Macintyre è attualmente dentro in quello europeo avendo distanziato il tedesco Yannik Paul.