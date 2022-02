Rugby, Sei Nazioni Under 20, Brunello ne cambia due per sfidare l'Inghilterra a Treviso

Sono due i cambi decisi dal ct dell'Italia Under 20 Massimo Brunello per sfidare l'omologa inglese campione in carica domani, 11 febbraio, a Treviso (ore 20, diretta Sky), per la seconda giornata del Sei Nazioni di categoria. Ed entrambi gli avvicendamenti tra i titolari, rispetto alla gara persa contro la Francia a Mont-de-Marsan, riguardano la mischia: Frangini al posto di Scramoncin nel ruolo di tallonatore, mentre Berlese subentrerà a Vintcent in terza linea. Tra le riserve, l’unica novità è l’ingresso del trevigiano Rubinato.

"Nella prima fase del match contro la Francia - ha spiegato Brunello - abbiamo pagato molto caro la disabitudine al campo dei ragazzi, che in effetti poi sono cresciuti col passare dei minuti gestendo un buon secondo tempo contro avversari sicuramente di qualità, specie davanti. Abbiamo analizzato bene quanto accaduto a Mont de Marsan, lavorando bene in proiezione Inghilterra. Mentalmente la squadra è pronta, carica per il fatto di tornare a giocare in Italia dopo tantissimo tempo (nell'edizione scorsa si è giocato sul neutro di Cardiff, ndc). Sono fiducioso che il pubblico di Monigo saprà dare la spinta giusta".

Per ora, in effetti, la missione non sembra affatto difficile: tutti venduti i 2500 biglietti a disposizione, massima capienza consentita dai protocolli sanitari.

Classifica dopo il primo turno (tra parentesi la differenza punti): Irlanda (48), Francia (26) e Inghilterra (17) 5; Scozia (-17) 1; Italia (-26) e Galles (-48) 0.



La formazione azzurra:

15 MEY Francois Carlo (HBS Colorno)

14 PANI Lorenzo (Benetton Rugby Treviso Srl)

13 PASSARELLA Dewi (Ruggers Tarvisium)

12 FUSARI Arturo (Fiamme Oro Rugby)

11 LAZZARIN Filippo (Petrarca Rugby)

10 TENEGGI Nicolò (Valorugby Emilia)

9 GARBISI Alessandro (Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

8 FERRARI Giacomo - CAP (Unione Rugby Capitolina)

7 BERLESE Carlos (Ruggers Tarvisium Asd)

6 ODIASE David (HBS Colorno)

5 ANDREOLI Riccardo (FEMI-CZ Rovigo)

4 ORTOMBINA Alessandro (Valorugby Emilia)

3 GENOVESE Riccardo (Cus Torino)

2 FRANGINI Lapo (U.S. Firenze Rugby 1931)

1 RIZZOLI Luca (Unione Rugby Capitolina)

A disposizione:

16 SCRAMONCIN Tommaso (Petrarca Rugby)

17 BIZZOTTO Valerio (Rugby Bassano 1976)

18 BERNARDINELLO Matteo (Petrarca Rugby)

19 RUBINATO Matteo (Benetton Rugby)

20 CENEDESE Giovanni (Villorba Rugby)

21 TOMASELLI Gianluca (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma)

22 SANTE Giovanni (Mogliano Rugby 1969)

23 FORONCELLI Paul Marie (Rangers Vicenza)

La formazione dell'Inghilterra: 15. George Hendy; 14. Deago Bailey, 13. Tom Litchfield, 12. Ethan Grayson, 11. Francis Moore; 10. Jamie Benson, 9. Matty Jones; 8. Emeka Ilione, 7. Toby Knight, 6. Alex Wardell; 5. Tom Lockett, 4. Alfie Bell; 3. Mike Summerfield, 2. John Stewart, 1. Fin Baxter (C). A disposizione: 16. Finn Theobald-Thomas, 17. Mark Dormer, 18. Will Hobson, 19. Charlie Rice, 20. Greg Fisilau, 21. Sam Edwards, 22.Louie Johnson, 23. Ollie Dawkins.