Under 20, gli azzurrini cercano il miracolo in Inghilterra: sei cambi per Roselli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contro gli avversari sorprendentementi quarti in classifica, un'Italia Under 20 fortemente rinnovata proverà a dire la sua. Domani, venerdì 8 marzo, a Bedford (20.45, diretta streaming sui canali Fir Facebook e YouTube), Ruggeri e compagni si presenteranno con i 5 punti finora raccolti, 4 più della Scozia sconfitta a Galashiels nella prima giornata.Quinta piazza in classifica; davanti ci sono Irlanda (a quota 14), Francia (10), Galles (9) e, appunto, l'Inghilterra con appena 6 e una sola vittoria, ma contro i baby bleus campioni del mondo in carica.Sono ben sei i cambi decisi dal ct Fabio Roselli nella formazione titolare, rispetto alla squadra battuta a Rieti dall'Irlanda. Rivoluzionata la linea dei trequarti, dove estremo giocherà Peruzzo al posto di Da Re, all'ala Lai rileverà Mastandrea e la coppia di centri sarà composta da Mori e Mazza (fuori Moscardi e lo stesso Mori che passa da 12 a 13). In mischia, Koffi cede la numero 8 a Finotto; Alongi lo spot di pilone destro a Nocera.“Sarà una gara molto dura, lo sappiamo - le parole di Roselli - Gli inglesi possono contare su alcuni atleti già impiegati in Premiership, il loro massimo campionato. I nostri, tuttavia, non hanno nulla da invidiare per quanto attiene le qualità individuali e di gioco. Ci aspettiamo una battaglia in conquista, grande ritmo e intensità di gioco. Cercheremo di esprimere tutto ciò che abbiamo preparato in queste settimane e, se ci riusciremo, sarà sicuramente una gara interessante”.Questa l'Italia scelta da Roselli:15 Michele PERUZZO (Valsugana Rugby Padova)14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)13 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)11 Michael MBA (Rugby Casale)10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)8 Mirco FINOTTO (Mogliano Rugby 1969)7 Davide RUGGERI (Rugby Como) - capitano6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)5 Thomas PAROLO (Femi-CZ Rovigo)4 Nicolae STOIAN (Rugby Anzio)3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)A disposizione16 Marco BONANNI (Florentia Rugby)17 Lorenzo MICHELINI (Biella Rugby)18 Filippo ALONGI (I Titani)19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)20 Davide GOLDIN (Argos Petrarca Padova)21 Gianmarco PIVA (Femi-CZ Rovigo)22 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)23 Matteo MOSCARDI (Femi-CZ Rovigo)Inghilterra: Hodge; Sleightholme, Seabrook, de Glanville, Hassell-Collins; Wilkinson, Fox; Tuima, Hinkley, Willis; Scott, Kpoku; Petch, Dolly, Adkins. A disposizione: Ma’asi, Owen, Bartlett, Coles, Capstick, Maunder, Vunipola Man., Reeves. All.: Bates.