Sgambata Springboks contro il Canada, comincia la settimana di passione della Scozia

Dieci mete e un cartellino rosso a Larsen per un'entrata da serial killer in ruck. Il 66-7 con cui il Sudafrica strapazza il Canada non sarà la più larga vittoria di questo Mondiale (il record è finora il 63-0 della Nuova Zelanda sempre sui Canucks) ma, come ampiamente previsto, fa cambiare nuovamente i padroni della pool B. Gli Springboks conducono adesso con 15 punti, uno più degli All Blacks che aspettano il match di sabato contro l'Italia come un bimbo attende un altro giro sulle giostre.Sette mete soltanto nel primo tempo, due nei primi cinque minuti con De Allende e Nkosi. Poi la tripletta di Reinach in undici minuti e ancora Gelant e Steyn, quest'ultimo poco prima dell'interallo e con l'uomo in più. Con le sei trasformazioni di Jantjies fa 47-0. Nella ripresa, la bella segnatura di Heaton trasformata da Nelson per gli unici 7 punti dei nordamericani, ma anche le altre tre Springboks con Brits, Willemse e Malherbe e ulteriori quattro punti dal piede di Jantjies.Domani, 9 ottobre, alle 6.45 italiane, nella pool C un Argentina-Usa a Kumagaya utile soltanto per gli archivi, vista la matematica esclusione dei Pumas dai quarti di finale. Fondamentale invece per la Scozia una vittoria col bonus contro la Russia a Shizuoka (calcio d'inizio alle 9.15). Gli Highlanders ne sono obbligati per poi proiettarsi al decisivo scontro con il Giappone di domenica 13. E tanti complimenti per chi ha disegnato il calendario, regalando ai britannici due match in quattro giorni. Otto, invece, per i padroni di casa del Giappone.Si chiude alle 11.45 con Galles-Fiji a Oita. Nel 2007 passò alla storia il successo per 38-34 degli isolani che eliminarono i Dragoni alla prima fase. Le cose sono cambiate ed è improbabile una replica non foss'altro perché gli uomini di Gatland chiuderanno poi domenica contro la Georgia.IL PALINSESTO DELLA RAI12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)RISULTATIFase preliminare1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 9-34 Kumagaya Rugby Stadium10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 27-30 Kamaishi Recovery Memorial Stadium11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 48-7 Fukuoka Hakatanomori Stadium12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 45-7 Kobe Misaki Stadium13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 28-12 Hanazono Rugby Stadium14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 19-12 Shizuoka Stadium Ecopa15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 57-3 City of Toyota Stadium16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 33-7 Kumagaya Rugby Stadium17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 25-29 Tokyo Stadium18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 34-0 Kobe Misaki Stadium19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 33-9 Fukuoka Hakatanomori Stadium20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 63-0 Oita Stadium21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 10-45 Hanazono Rugby Stadium22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 35-0 Kobe Misaki Stadium23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 49-3 Shizuoka Stadium Ecopa24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 45-10 Oita Stadium25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 39-10 Tokyo Stadium26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 38-19 City of Toyota Stadium27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 71-9 Tokyo Stadium28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 23-21 Kumamoto Stadium29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 66-7 Kobe Misaki Stadium30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium YokohamaCLASSIFICHE(Tra parentesi la differenza punti)Pool A: Giappone 14 (+46), Irlanda 11 (+52), Scozia* 5 (+10), Samoa 5 (-28), Russia 0 (-80). *una partita in meno.Pool B: Sudafrica* 15 (+149), Nuova Zelanda 14 (+135), ITALIA 10 (+20), Canada 0 (-163), Namibia 0 (-141). *una partita in più.Pool C: Inghilterra 15 (+99), Francia 13 (+28), Argentina 6 (-15), Tonga 1 (-50), Stati Uniti* 0 (-62). *una partita in meno.Pool D: Australia 11 (+49), Galles* 9 (+33), Fiji 7 (+14), Georgia 5 (-38), Uruguay 4 (-58). *una partita in meno.Quarti di Finale41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo StadiumSemifinali45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium YokohamaFinali47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama