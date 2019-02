Rugby, Under 20, azzurrini in affanno e l'Irlanda passa 34-14 a Rieti davanti a 4mila spettatori

Ultimo aggiornamento: 22:42

Brutta serata per gli azzurrini Under 20 di Fabio Roselli che, allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti affollato da 4mila fedeli (un record), incappano nella seconda brutta sconfitta di fila al Sei Nazioni di categoria. I coetanei dell'Irlanda passano 34-14, evidenziando soprattutto l'indisciplina, l'imprecisione e l'inesperienza nei momenti chiave degli italiani, gruppo comunque orgoglioso e instancabile. A gravare sul bilancio anche i due gialli rimediati da Franceschetto (fallo ripetuto) e Trulla (carica con la spalla a un giocatore senza palla). In classifica, 5 punti per i baby irish, 0 per i padroni di casa, ancora a quota 5 per la vittoria al debutto con la Scozia.Sugli sviluppi di un maul la prima meta dell'incontro, al 9', firmata da Casey. Frutto della pressione in attacco degli ospiti, che soprattutto in avvio sfruttano al meglio il vantaggio territoriale spalancato dall'indisciplina italiana sui punti d'incontro. Al 26' c'è anche il piazzato di Byrne che allunga sullo 0-10. Prima dell'intervallo, seconda meta e sempre sullo stesso fondamentale della precedente, con gloria, stavolta, per il tallonatore Tierney-Martin che tocca la base del palo.L'Italia tenta di risalire. Tutto cuore, ma anche imprecisione che non consente di concretizzare gli ottimi spunti di Garbisi né gli affondi di Mori e Da Re. Per non parlare di un pacchetto di avanti capace di prendere i suoi rischi in attacco. L'Irlanda, tuttavia, segna ancora. Prima il piazzato del preciso Byrne, poi la seconda meta di Casey, discreto numero 9 per la categoria. Sotto 0-27, ma siamo già al 73', la reazione dei padroni di casa si concretizza con Nocera, che schiaccia in meta un pallone d'oro sulla migliore rimessa laterale dei suoi. Due minuti più tardi Hakshaw ottiene la segnatura del bonus e, in chiusura, c'è la marcatura di Butturini per il 14-34.Venerdì 8 marzo, Ruggeri e compagni saranno a Bedford, in casa dell'Inghilterra, che, sempre stasera, ha perso 11-10 dal Galles.Italia v Irlanda 14-34Italia: Da Re (26-28’ st. Drudi); Mastandrea (10’ st. Trulla), Moscardi, Mori (29’ st. Mazza), Mba; Garbisi, Citton; Koffi, Ruggeri (cap), Chianucci (10’ st. Zuliani); Parolo (24’ st. Butturini), Stoian; Alongi (10’ st. Nocera), Marinello (35’ st. Bonanni), Drudi (15’ st. Franceschetto).All.: Roselli.Irlanda: Flannery (26’ st. Russell); Kernohan, Turner, Hakshaw (cap), Wren; Byrne (33’ st. Healey), Casey (33’ st. Healey); Hodnett, Penny, Moloney (33’ st. Watters); Murray (24’ st. Deeny), Ryan; Clarkson (28’ st. Milne), Tierney-Martin (26’ st. Scannell), Wychjerley (26’ st. Reid).All.: McNamara.Arbitro: Evans (Galles).Marcatori: 9’ m. Casey tr. Byrne (0-7); 26’ cp. Byrne (0-10); 38’ m. Tierney-Martin tr. Byrne (0-17). S.t.: 2’ cp. Byrne (0-20); 20’ m. Casey tr. Byrne (0-27); 33’ m. Nocera tr. Garbisi (7-27); 35’ m. Hakshaw tr. Healey (7-34); 40’ m. Butturini tr. Garbisi (14-34)Note - cartellini: 18’ st. giallo Franceschetto (Italia), 39’ st. Trulla (Italia).