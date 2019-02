Rugby donne, a Parma stasera l'Italia cerca punti pesanti contro l'Irlanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria e un pareggio. Tradotti in punti fanno 7, che valgono il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inghilterra, a 10. Dietro Francia (6), Irlanda (5), Galles (2) e Scozia (0). Questo, finora, il bilancio dell'Italdonne nel Sei Nazioni di categoria 2019. Per le ragazze di Andrea Di Giandomenico, il nuovo episodio va in onda oggi (23 febbraio) al "Lanfranchi" di Parma contro l'Irlanda. Calcio d'inizio alle 19.45, diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player.Ma prima devono affrontare la storia. I precedenti tra Italia e Irlanda dicono infatti 15 a 1 per le irish.“Le nostre avversarie hanno grandi qualità, sia tattiche che individuali – il commento del ct Di Giandomenico – Una squadra assai complessa. Negli ultimi anni, il livello delle nostre prestazioni si è innalzato riducendo il gap dalle più forti. Con maggiore attenzione nei singoli episodi avremmo potuto sicuramente raccogliere qualcosa di più. Non concedendo troppi spazi, e cercando maggior cinismo, potremmo toglierci qualche soddisfazione in più confermando quanto di buono fatto finora”.Questa la formazione azzurra:15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 70 caps) - CAPITANO14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 9 caps)13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 48 caps)12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 34 caps)11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 15 caps)9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 86 caps)8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 8 caps)6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 39 caps)5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 9 caps)4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 12 caps)3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 50 caps)1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 15 caps)A disposizione16 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 18 caps)17 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 7 caps)18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 8 caps)19 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 26 caps)20 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)21 Francesca SGORBINI (Rugby Colorno, esordiente)22 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)