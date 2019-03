Rugby, al Galles il quarto Grande Slam, alla Scozia un'incredibile Calcutta Cup

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'apertura è tutta per il Galles, che alla fine ce l'ha fatta: ha battuto con un mostruoso 25-7 l'Irlanda e conquistato il suo quarto Grande Slam da quando questo torneo si chiama Sei Nazioni. Ma in una giornata che porta piogge torrenziali di birra a Cardiff, alla faccia dell'acqua caduta a secchi sul Principality Stadium, toni trionfalistici devono essere spesi anche per la Scozia che in casa dell'Inghilterra, nel tempio di Twickenham dove non vince dal 1983, pareggia 38-38 mantenendo la Calcutta Cup vinta l'anno scorso. Il trofeo a unico appannaggio di inglesi e scozzesi viene deciso dopo un match che ha dell'incredibile: sotto 31-0 alla mezz'ora, più di un punto al minuto, gli Highlanders hanno ribaltato completamente le sorti della gara.POVERA ITALIACon ordine, partiamo dalla classifica. Primo il Galles con 23 punti, seconda l'Inghilterra a 18, terza l'Irlanda a 14; chiudono Francia (10), Scozia (9) e Italia (0). Gli azzurri vedono la striscia di KO nel Championship allungarsi a quota 22. Da quando la competizione ha assunto il sistema australe per disegnare la graduatoria (4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio, 1 supplementare se si realizzano almeno 4 mete e se si perde con meno di 8 lunghezze di svantaggio), e cioè dal 2017, gli azzurri hanno ottenuto soltanto un punto, l'anno scorso.IL GALLESIl trionfo dei Dragoni matura al termine di un dominio. A segno già dopo un minuto con la meta di Parkes, la squadra di Warren Gatland ha allungato fin sul 25-0 grazie al piede di Gareth Anscombe: una trasformazione e 6 piazzati. Nel rugby, l'addio alle armi si consuma soltanto all'80°, e, proprio sul finale, l'Irlanda le prova tutte pur di schiodare lo 0 dal tabellino contro, dall'altra parte, una difesa eroica che potrebbe benissimo infischiarsene e andare a festeggiare. Gli ospiti passano invece dopo una battaglia, con Larmour, e con la trasformazione di Carty: 25-7.LA SCOZIAL'Inghilterra ripassa la tabellina del 7: minuto numero 2 e meta di Nowell trasformata da Farrell (7-0); 8', meta Curry e altri 2 punti da Farrell (14-0); 12', meta Launchbury e piede del 10 inglese (21-0) che, tanto per gradire, realizza pure il piazzato al 24' (24-0). Al 28' la segnatura del solito May e i 2 addizionali sempre di Farrell (31-0). Quando anche il più inguaribile ottimista tra i Mister McQualcosa cambia canale in tv, arriva la rimonta delle rimonte: mete di McInally (34'), Graham (46'), Bradbury (49'), ancora Graham (56'), Russell (59') e Johnson (75'). Con le 2 trasformazioni a testa per Russell e Laidlaw fa 31-38. All'80', calcio di punizione per l'Inghilterra sulla linea dei 10 metri, Ford calcia in touche, i padroni di casa premono come ossessi e, dopo altri 2 minuti, lo stesso Ford va a segnare in mezzo ai pali. Trasformazione e 38-38. Ma la coppa è della Scozia.