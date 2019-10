Scorpacciata All Blacks, Francia di poco su Tonga, mentre i Pumas sono ufficialmente fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Argentina è ufficialmente la prima eliminata illustre al primo turno della Rugby World Cup giapponese. "Colpa" della vittoria della Francia su Tonga, uno strettissimo 23-21 che regala d'altro canto la qualificazione ufficiale degli uomini di Jacques Brunel ai quarti di finale. Sabato 12 ottobre, si giocheranno il primo posto della pool C contro l'Inghilterra. Ancora più scontata la sgambata della Nuova Zelanda contro la Namibia, un 71-9 che porta gli All Blacks al primo posto e gli azzurri al terzo della pool B.Primo match della giornata numero 15 della Coppa del Mondo proprio quello dei tuttineri, a Tokyo, passati qualcosa come undici volte oltre la linea namibiana. "Doppiette" di Reece, Lienert-Brown e Smith e ancora le segnature di Ta'avao, Moody, Whitelock, Jordie Barrett e Perenara, con otto trasformazioni dello stesso Jordie Barrett. Per Steve Hansen l'unica brutta notizia arriva sul fronte della disciplina, visti i due cartellini gialli per placcaggio alto consegnati a Laulala e Tuungafasi. Contro una squadra sperimentale, la Namibia segna tre piazzati con Stevens che al 29' vale un quasi incredibile 10-9.A Kumamoto, buona mezz'ora iniziale per la Francia che va avanti 17-0 grazie a un piazzato di Ntamack e le mete di Vakatawa e Raka trasformate proprio da Ntamak. Prima e dopo l'intervallo solo Tonga, con le mete di Takulua e Hingano trasformate da Takulua. Il piede di Ntamack allunga i Bleus sul 23-14, ma al 78' arriva la segnatura di Kapeli con i due punti addizionali di Fosita. In tutto fanno quattro punti in classifica per i transalpini, uno per gli isolani. Alla Francia sono più che sufficienti.Ora nuovo giorno di pausa. In campo si tornerà martedì 8 ottobre con un altro confronto dal pronostico blindato: quel Sudafrica-Canada che servirà agli Springboks per raggiungere la vetta e salutare definitivamente l'Italia al terzo posto.IL PALINSESTO DELLA RAI12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)RISULTATIFase preliminare1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 9-34 Kumagaya Rugby Stadium10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 27-30 Kamaishi Recovery Memorial Stadium11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 48-7 Fukuoka Hakatanomori Stadium12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 45-7 Kobe Misaki Stadium13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 28-12 Hanazono Rugby Stadium14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 19-12 Shizuoka Stadium Ecopa15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 57-3 City of Toyota Stadium16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 33-7 Kumagaya Rugby Stadium17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 25-29 Tokyo Stadium18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 34-0 Kobe Misaki Stadium19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 33-9 Fukuoka Hakatanomori Stadium20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 63-0 Oita Stadium21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 10-45 Hanazono Rugby Stadium22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 35-0 Kobe Misaki Stadium23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 49-3 Shizuoka Stadium Ecopa24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 45-10 Oita Stadium25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 39-10 Tokyo Stadium26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 38-19 City of Toyota Stadium27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 71-9 Tokyo Stadium28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 23-21 Kumamoto Stadium29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 12:15 Kobe Misaki Stadium30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium YokohamaCLASSIFICHE(Tra parentesi la differenza punti)Pool A: Giappone 14 (+46), Irlanda 11 (+52), Scozia* 5 (+10), Samoa 5 (-28), Russia 0 (-80). *una partita in meno.Pool B: Nuova Zelanda 14 (+135), Sudafrica 10 (+90), ITALIA 10 (+20), Canada* 0 (-104), Namibia 0 (-141). *una partita in meno.Pool C: Inghilterra 15 (+99), Francia 13 (+28), Argentina 6 (-15), Tonga 1 (-50), Stati Uniti* 0 (-62). *una partita in meno.Pool D: Australia 11 (+49), Galles* 9 (+33), Fiji 7 (+14), Georgia 5 (-38), Uruguay 4 (-58). *una partita in meno.Quarti di Finale41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo StadiumSemifinali45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium YokohamaFinali47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama