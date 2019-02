Sabato 23 febbraio al PalaLuiss torna #6sedie, la festa del wheelchair rugby con Chef Rubio e gli ex azzurri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un Sei Nazioni "seduto", come l'hanno ribattezzato gli organizzatori. Si tratta del #6Sedie, festa del wheelchair rugby (pallovale in carrozzina) che precederà di un giorno la sfida tra Italia e Irlanda all'Olimpico e che, come lo scorso anno, sarà ospitato a Roma, al PalaLuiss. In programma sabato 23 febbraio, a partire dalle 15, la manifestazione è organizzata dal Romanes Wheelchair Rugby, con il patrocinio del Comitato italiano Paralimpico del Lazio, della Fir e della federazione internazionale della disciplina (Iwrf).Sarà aperta da un workshop tenuto da tecnici internazionali per sei atleti di altrettanti club italiani, cui seguiranno due partite dimostrative. La prima vedrà, da una parte, la selezione Wheelchair Rugby Stars, dall'altra una squadra composta da ex azzurri. Nell'altra ci sarà il confronto tra un team internazionale misto selezionato dal direttore tecnico Iwrf Christoph Werner e gli stessi Romanes.Guest star Chef Rubio e, da Radio Deejay, Danilo da Fiumicino. Gli ex nazionali saranno Michela Tondinelli, Valerio Bernabò, Simon Picone, Giulio Rubini e Giulio Toniolatti.