Mondiali, Wallabies ok per forza d'inerzia, l'Irlanda studia da anticiclone

Già l'organizzazione è nell'occhio del ciclone - e mai metafora fu più azzeccata - se poi facciamo anche come l'Australia che contro la Georgia si limita al compitino, tanto per voltare pagina, questo Mondiale non può che perdere colpi.Ad ogni modo, sotto la pioggia di Shizuoka i Wallabies passano 27-8 contro i Lelos. Successo da 5 punti che porta gli australiani in testa alla pool D ma in attesa del match tra Galles e Uruguay che chiuderà la prima fase. E' 10-3 per l'Australia all'intervallo, grazie a una meta d'astuzia di White trasformata da Toomua e un piazzato di quest'ultimo, ma anche il giallo per Naisarani. Dall'altra parte solità generosità ripagata con i tre punti dal piede di Matiashvili. Contro i muscoli georgiani ci sono le gambe e le linee di corsa imprevedibili di Koroibete che segna la meta del 15 (poi 17) a 3 al 59'. Dieci minuti più tardi l'ala Todua trova una corsia vuota sull'out di sinistra e a 300 all'ora va a marcare la meta da raccontare ai nipotini. Troppo per i Wallabies, che chiudono gli ultimi sei minuti mandando oltre la linea Dempsey e Genia.Il programma di domani, sabato 12 ottobre, lo conoscete già. Annullate Nuova Zelanda-Italia e Inghilterra-Francia, alle 12.45, a Fukuoka, c'è Irlanda-Samoa che avrà anche la diretta di Rai Sport. Gli isolani hanno dovuto rinunciare anche al terzo posto del girone A, il XV del Trifoglio deve compiere la missione per ottenere la qualificazione ai quarti.IL PALINSESTO DELLA RAI12 ottobre – Irlanda-Samoa – Ore 12.45 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)RISULTATIFase preliminare1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 9-34 Kumagaya Rugby Stadium10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 27-30 Kamaishi Recovery Memorial Stadium11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 48-7 Fukuoka Hakatanomori Stadium12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 45-7 Kobe Misaki Stadium13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 28-12 Hanazono Rugby Stadium14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 19-12 Shizuoka Stadium Ecopa15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 57-3 City of Toyota Stadium16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 33-7 Kumagaya Rugby Stadium17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 25-29 Tokyo Stadium18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 34-0 Kobe Misaki Stadium19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 33-9 Fukuoka Hakatanomori Stadium20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 63-0 Oita Stadium21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 10-45 Hanazono Rugby Stadium22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 35-0 Kobe Misaki Stadium23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 49-3 Shizuoka Stadium Ecopa24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 45-10 Oita Stadium25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 39-10 Tokyo Stadium26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 38-19 City of Toyota Stadium27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 71-9 Tokyo Stadium28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 23-21 Kumamoto Stadium29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 66-7 Kobe Misaki Stadium30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 47-17 Kumagaya Rugby Stadium31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 61-0 Shizuoka Stadium Ecopa32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 29-17 Oita Stadium33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 27-8 Shizuoka Stadium Ecopa34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 0-0 (a tavolino) City of Toyota Stadium35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 0-0 (a tavolino) International Stadium Yokohama36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium YokohamaCLASSIFICHE(Tra parentesi la differenza punti)Pool A: Giappone 14 (+46), Irlanda 11 (+52), Scozia 10 (+71), Samoa 5 (-28), Russia* 0 (-141). *una partita in più.Pool B: Nuova Zelanda 16 (+135), Sudafrica 15 (+149), ITALIA 12 (+20), Namibia* 0 (-141), Canada* 0 (-163). *una partita in meno.Pool C: Inghilterra 17 (+99), Francia 15 (+28), Argentina 11 (+15), Tonga* 1 (-50), Stati Uniti* 0 (-92). *una partita in meno.Pool D: Australia 16 (+68), Galles* 14 (+45), Fiji 7 (+2), Georgia 5 (-57), Uruguay* 4 (-58). *una partita in meno.Quarti di Finale41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo StadiumSemifinali45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium YokohamaFinali47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama