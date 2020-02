Rugby, Sei Nazioni, formidabili azzurrini: stendono il Galles con l'aiuto di un gallese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincere è bellissimo. Farlo fuori casa è meraviglioso. Se poi, come Stephen Varney, splendido mediano di mischia dell'Italia Under 20, il concetto di "casa" è piuttosto vago, vincere diventa memorabile. Partiamo però dalla notizia: l'Italia Under 20 centra uno splendido obiettivo, debuttando con una vittoria nel Sei Nazioni 2020 di categoria. Galles 7 Italia 17 e azzurrini attualmente secondi in classifica, aspettando Francia-Inghilterra in programma alle 21 di oggi (1 febbraio).Dicevamo di Varney. E' lui, alla fine, a essere nominato "man of the match". Lui uno delle punte di diamante per scardinare i Dragoni baby nella serata di Calwyn Bay. E sempre lui a togliersi ancora una volta quel sassolino dalla scarpa: sconfiggere il Galles, come aveva già fatto in Under 18, con gli addetti ai lavori del posto a storcere il naso. Mediano di mischia del Gloucester, figlio di Adrian, che fu flanker nel Neath, e di Valeria, nata nel Regno Unito ma da genitori italiani. Il nonno di Stephen fu prigioniero di guerra nella "perfida Albione" e lui stesso è nato e cresciuto nel Pembrokeshire, Sud-Ovest del Galles.Proprio non male la sua storia nel primo giorno di Brexit.Non che la storia di ieri sera dei compagni di Stephen sia da buttare. Anzi, occorre applaudire e complimentarsi con questi magnifici Italians. Magnifico il pilone Drudi, che al 13' trova l'intervallo giusto nella difesa dei padroni di casa per schiacciare in meta e rispondere a quella di Costelow (7-5). Magnifico l'attacco degli italiani che respira come un sol uomo grazie ai palloni di Varney e del capitano Garbisi. E' di quest'ultimo il piazzato del 7-8, il parziale all'intervallo, e degli altri tre calci che, nella ripresa, servono a scavare il solco da 10 punti.Magnifica l'Italia di Fabio Roselli, tanto da mettere costantemente in scacco la difesa dei padroni di casa e arginare qualsiasi altrui velleità in attacco. Ci sono anche la meta mancata di Zuliani (palla persa dopo una buona mischia nella ventidue avversaria) e due piazzati sbagliati, da parte di Garbisi e Ferrarin. Pazienza, a ragazzi magnifici come questi si può anche perdonare.Colwyn Bay, Stadium Zip World – venerdì 31 gennaioSei Nazioni U20, prima giornataGalles v Italia 7-17 (7-8)Marcatori: 4’ m Costelow tr Costelow (7-0); 13’ m. Drudi (7-5); 20’ c.p. Garbisi (7-8); 42’ c.p. Garbisi (7-11); 45’ c.p. Garbisi (7-14); 55’ c.p. Garbisi (7-17).Galles U20: Thomas; John, Knott, Owen (66’ Roderick), Rosser; Costelow (75’ Scully), Buckland (56’ Bevan); Strong, Morgan (cap), Davies (51’ Huntley); Carter, Price; Warren, Booth (53’ Griffiths), C. Williams (57’ Bevacqua).All.: G.J. Williams.Italia U20: Trulla; Lai, Mori, Bertaccini, Mba (79’ Brighetti); Garbisi (cap) (69’ Ferrarin), Varney (72’ Albanese); Cannone, Zuliani, Maurizi (51’ Andreani); Zambonin, Favretto (62’ Panozzo); Alongi (51’ Neculai), Lucchesi (74’ Baldelli), Drudi (60’ Michelini).All.: RoselliArb.: Chris Bursby (Irlanda)Calciatori: Costelow 1/1; Garbisi 4/6, Ferrarin 0/1.Punti conquistati in classifica: Galles 0, Italia 4.Player of the Match: Varney.