Rugby, Under 20: gli azzurrini a Biella contro i francesi per superare la Scozia

Se nel Sei Nazioni dei grandi è ancora tutto da decidere, in quello dei giovani la sentenza è già arrivata, sebbene sia ancora in ballo il Grande Slam. Ha vinto l'Irlanda (attualmente a 18 punti), che cercherà l'en plein in casa del Galles (quarto a quota 10). Al secondo posto la Francia (12) campione del mondo in carica, che scenderà a Biella per strappare punti all'Italia (ultima a 5). Terza piazza per l'Inghilterra (11), opposta alla Scozia (penultima a 6).Allo stadio "La Marmora", gli azzurrini di Fabio Roselli puntano dunque a superare quest'ultima. Tutti in campo oggi, 15 marzo, dalle 19; diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube e sull'app della Fir. Tre i cambi nel XV titolare rispetto alla squadra scesa in campo contro l’Inghilterra: torneranno dal primo minuto l'estremo Jacopo Trulla e il centro Matteo Moscardi, mentre la maglia numero 6 sarà di Davide Goldin."Il nostro obiettivo è chiudere al meglio il torneo con una grande prestazione – ha detto Roselli – cercando di rifarci in qualche modo della sconfitta dell'anno scorso. La Francia è squadra molto solida, con grandi individualità. Noi scenderemo in campo cercando il nostro miglior rugby".Questo il XV che scenderà in campo:15 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)13 Matteo MOSCARDI (Femi-CZ Rovigo)12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)11 Michael MBA (Rugby Casale)10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)8 Mirco FINOTTO (Mogliano Rugby 1969)7 Davide RUGGERI (Rugby Como) - capitano6 Davide GOLDIN (Argos Petrarca Padova)5 Thomas PAROLO (Femi-CZ Rovigo)4 Nicolae STOIAN (Rugby Anzio)3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)A disposizione:16 Marco BONANNI (Florentia Rugby)17 Lorenzo MICHELINI (Biella Rugby)18 Filippo ALONGI (I Titani)19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)20 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)21 Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)22 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)23 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)Questa la formazione annunciata dalla Francia: Tiberghien; Pinto, Moefana, Vincent (cap), Dumortier; Smaili, Viallard; Lemardelet, Zegueur, Hirigoyen; Vanverberghe, Maravat; Burin, Zarantonello, Zouhair.A disposizione: Barka, Eglaine, Lotrian, Warion, Hocquet, Coly, Vincent, De Nardi.