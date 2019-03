Rugby, rottura dei legamenti crociati per Ghiraldini. Mondiali a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I timori erano fondati. Gli esami a cui il tallonatore azzurrosi è sottoposto ieri a Villa Stuart a Roma hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, con interessamento del legamento mediale e del menisco. Infortunio riportato durante il match delcon ladi sabato scorso all'Olimpico.Nei prossimi giornivaluterà insieme agli staff medici della Nazionale e del club di appartenenza, loStade Toulousain, le modalità ed i tempi di intervento ed il programma di recupero. «Voglio ringraziare Conor (il ct O'Shea), Sergio (il capitano, ndr) e tutti i compagni di squadra della Nazionale e del club per essermi stati vicino subito dopo l'infortunio e tutte le persone che mi continuano a supportare con il loro enorme affetto», le parole di Ghiraldini.«Per me - aggiunge l'azzurro - è già iniziata una nuova sfida e la affronterò con tutta la determinazione possibile per raggiungere il prossimo obiettivo, poter tornare ai massimi livelli ed essere selezionato per l'imminente rugby». I Mondiali sono in programma dal 20 settembre al 2 novembre prossimi in Giappone.