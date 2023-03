Sabato 11 Marzo 2023, 02:36 - Ultimo aggiornamento: 02:53

Dove eravamo un anno fa, appena un anno fa, alla vigilia di Galles-Italia a Cardiff? Quanto era pesante King Kong sulle nostre spalle, gravate da 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni nell’arco di 7 anni? E dove siamo invece adesso, dopo 10 partite infiocchettate da 5 vittorie di cui due clamorose (Galles e la prima volta con l’Australia) e solo un ko (Georgia) da vecchi incubi? Siamo al punto che in questo Torneo abbiamo rischiato di vincere con la Francia, numero 2 al mondo, e abbiamo messo in difficoltà fino alla fine la magna Inghilterra e persino l’Irlanda, numero 1 mondiale.

E oggi all’Olimpico partiamo quasi alla pari con il Galles, che vivrà pure una fase travagliata della sua trisecolare storia, ma che resta il paese più ovale di tutti a parte la Nuova Zelanda. Un anno, in un gioco complesso come il rugby in cui siamo gli ultimi arrivati in ritardo di un secolo, è veramente un amen, ma questa nazionale «giovane ed elettrica» affidata al ct Crowley e al capitano Michele Lamaro ha davvero restituito sorrisi ed entusiasmi a chi, nonostante tutto, ha continuato a credere al nostro diritto di “abitare” nel Torneo più bello che è pronto a riservarci le gioie più travolgenti.